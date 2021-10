TOR prende casal com grande quantidade de maconha na rodovia Euclides da Cunha

Por volta das 7h30 desta quarta-feira (27), policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam um casal que transportava no porta-malas de um Monza uma grande quantidade de maconha.

A abordagem ocorreu no trecho de Tanabi da rodovia Euclides da Cunha, quando os rodoviários suspeitaram das atitudes do casal passageiro do carro com placa de Catiguá.

A droga, que foi encaminhada para a delegacia de Tanabi junto com o casal, ainda não foi oficialmente contabilizada.