Motorista fica preso às ferragens durante acidente em rodovia

Um motorista de um caminhão carregado com laranjas ficou preso às ferragens depois de sofrer um grave acidente na tarde desta quarta-feira, (21/12/2022), na rodovia que liga Novais a Catanduva (SP).

De acordo com as primeiras informações, o caminhoneiro, que ainda não teve a identidade divulgada, perdeu o controle da direção em um degrau na pista e acabou tombando o veículo. Ele ficou preso às ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU precisaram ser acionadas.

Testemunhas disseram que o homem estava consciente e conversando com a equipe de socorristas. Do local ele deverá ser levado para um hospital, para melhor avaliação médica.

Por causa do acidente, toda a carga ficou espalhada na pista e o trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos. A ocorrência continua em andamento e as causas do acidente deverão ser investigadas.

Gazeta do Interior