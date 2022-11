Polícia Ambiental flagra rinha de galos e maus tratos em chácara

A Polícia Ambiental flagrou uma rinha de galos neste último domingo, (07/11/2022), em uma chácara de José Bonifácio (SP). Após receberem denúncia de um torneio de briga de galos, equipes conseguiram flagrar seis homens que estavam no local.

Com o uso de uma espécie de arena, os galos são colocados e brigam entre si até um vir a cair ao solo ou a óbito. Os animais são preparados com vários medicamentos e apetrechos e as lesões são severas, desde de hematomas, cortes e até cegueira. Os envolvidos apostam dinheiro nas lutas e incentivam a prática.

A rinha, além de proibida por lei, por se configurar aposta ilegal, também é enquadrada como prática de maus tratos contra os animais.

Além do organizador do evento, foram presos mais 5 participantes, apreendidos 19 galos Índios, medicamentos, arena, esporas artificiais e diversos materiais, além de certa quantidade de crack e maconha.

Os envolvidos foram autuados em R$ 156 mil pela infração de maus tratos e levados para o plantão policial de José Bonifácio, onde foram ouvidos e responderão pelo crime de maus tratos e porte de drogas. Os materiais e animais foram apreendidos e serão destinados nos termos da lei de crimes ambientais.

Gazeta do Interior