Homem e adolescente são detidos por tráfico de drogas em Jales

Na noite de ontem (14) policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam um indivíduo e um adolescente por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Big Plaza, quando pela Rua Milton de Antônio Pedrosa num lote baldio, a equipe policial visualizou dois indivíduos saindo do referido local, e estes ao notarem a presença da viatura policial militar correram e foram até uma residência, onde estava o morador do imóvel fazendo uso de uma mangueira de água, a qual os dois indivíduos começaram a utilizar bebendo água no intuito de não serem abordados.

Devido ao comportamento e ao fato dos indivíduos serem conhecidos pela prática do tráfico de drogas, foram abordados. Realizada revista pessoal foi localizado com o adolescente 02 porções de maconha acondicionadas individualmente e a quantia de R$ 119,00 em notas diversas, indagado sobre as drogas alegou ser usuário e o dinheiro era do seu trabalho em um lanche com a mãe, fato este desmentido por ela, pois estava presente. Já com o maior foram localizadas 05 pedras de crack que alegou ser para uso.

Com apoio das demais equipes foi realizada uma varredura no lote baldio sendo localizado meio tijolo de maconha mais 17 porções menores embaladas individualmente, semelhantes às encontradas em poder dos abordados, foi localizado também 01 porção grande de cocaína e 10 porções menores, e por fim, 01 porção grande e esfarelada e 43 porções menores de crack.

Dada voz de prisão ao maior de idade e de apreensão para o adolescente, lido os direitos constitucionais, sendo que passaram a demonstrar nervosismo e agressividade havendo necessidade do uso de algemas, pela preservação da integridade física de ambos, bem como dos policiais militares envolvidos.

Partes, drogas e dinheiro apreendidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde o maior de idade foi encaminhando para a cadeia pública de Santa Fé do Sul e o sindicado para a fundação Casa de Araçatuba, onde permanecerão a disposição da Justiça.