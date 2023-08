Prefeitura oferece Programa de Desenvolvimento Paralímpico em parceria com o Governo Estadual

Intuito é fomentar o esporte paralímpico por meio de capacitação para profissionais da área da Educação Física

Nesta terça-feira (15/8), a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga iniciou o Programa de Desenvolvimento Paralímpico no Ginásio Mário Covas voltado para profissionais da área da Educação Física. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o esporte paralímpico de base através da capacitação de profissionais da área.

O secretário Marcello Stringari recepcionou os participantes junto com a assessora de paradesporto Geiza Silva, na ocasião, representando o secretário de Estado, Marcos da Costa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também participaram da abertura, os vereadores Djalma e Jezebel, responsáveis pela conquista do programa para o município.

As atividades seguem pelos próximos três dias, onde os alunos terão a oportunidade de receber a Capacitação Técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com foco nas modalidades de Atletismo, Futebol de cegos, Goalball, Tênis de Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e Vôlei Sentado.

As aulas práticas contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades destacadas.

A iniciativa é direcionada a professores de Educação Física da rede pública, privada, entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Quem ainda não se inscreveu e tem interesse em participar da capacitação pode se inscrever a partir das 8h, direto no Ginásio Mário Covas, que fica na rua Sebastião de Lima Braga, nº 3010, no bairro Pozzobon.

O Projeto

Criado em 2021, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico é a base estrutural para o paradesporto, se estendendo por todo Estado de São Paulo em conjunto com profissionais da área esportiva oportunizando aptidões teóricas e práticas com o intuito de fomentar o esporte Paralímpico.

Até o momento, foram capacitados mais de 5 mil participantes em mais de 55 etapas realizadas no Estado de São Paulo. Já em sua terceira fase, o projeto foi ampliado e passará por 28 cidades.