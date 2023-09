POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO, RECUPERA JOIAS FURTADAS E PRENDE AUTOR DO FURTO

No início da noite desta quinta-feira, dia 21, duas equipes de Força Tática, em patrulhamento por Pereira Barreto, tomaram conhecimento de furto em residência por Sud Mennucci, de onde foram subtraídas diversas joias, avaliadas em 20 mil reais, relógios de pulso, avaliados em cinco mil reais e duas chaves de veículos importados, avaliadas em 10 mil reais cada.

Prontamente iniciaram diligências pelo município e rodovias adjacentes quando, logo depois, pelo bairro Urubupungá, em Pereira Barreto, avistaram um veículo Honda Civic, ocupado por duas pessoas do sexo masculino.

Na tentativa de abordagem, este tentou se evadir, tendo o passageiro arremessado objetos pela janela do carro. Acompanhados e abordados, foram encontradas com os indivíduos algumas joias.

Entrevistados, um deles admitiu o furto. Ao verificarem o que havia sido arremessado, foram encontradas no telhado de uma casa, as duas chaves dos veículos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à ambos, por furto qualificado e receptação.

Já no DP, em tratativas com a advogada dos presos, esta fez a entrega de quase a totalidade das joias que haviam sido furtadas.

Os produtos, avaliados em torno de 45 mil reais, foram restituídos à vítima.

O delegado plantonista ratificou a voz de prisão por furto a um dos conduzidos, 21 anos, morador de Bandeirantes D’ Oeste, com passagens criminais por roubo, porte de arma, furto e tráfico, o encaminhando à carceragem, enquanto o segundo conduzido, 33 anos, morador de Pereira Barreto, com passagens criminais por tráfico e associação ao tráfico, proprietário do veículo, foi autuado por receptação, sendo liberado após pagar fiança de R$ 2 mil reais.