Operação Carnaval Mais Seguro prendeu 241 criminosos em São Paulo

Efetivos das polícias civil e militar estão reforçados para garantir a segurança dos foliões em todo o Estado.

Mais de 20 mil policiais civis e militares foram às ruas ontem para mais uma etapa da Operação Carnaval Mais Seguro. Das 0h de sexta (21) até às 6h deste sábado (22), 32.351 pessoas foram abordadas, sendo 241 criminosos foram presos pelas polícias.

Dentre eles, um homem e outros dois menores foram detidos em Campinas com porções de maconha e 500 frascos de lança perfume. Os policiais desconfiaram do grupo e durante a abordagem encontraram os entorpecentes. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Campinas.

As equipes das polícias Civil e Militar também conseguiram recuperar 44 veículos produtos de roubo ou furto, apreender cerca de uma tonelada de entorpecentes e 23 armas.

Até às 6h deste sábado, 42 celulares foram apreendidos, sendo 33 recuperados, produtos de roubos e/ou furtos, e nove sem origem comprovada para averiguação.

Para garantir a segurança no trânsito, os agentes também realizaram fiscalizações de 22.619 veículos. Condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Foram 419 autuações, 101 pelo artigo 165; 305 pelo artigo 165-A; e 13 flagrantes pelo artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

A operação

Com uma expectativa de público 25% maior do que a registrada no ano passado, as forças de segurança do Estado reforçaram o policiamento. Neste ano, a Operação Carnaval Mais

Seguro conta um esquema especial com uma média de 15 mil policiais civis e militares atuando diariamente em todo o estado de São Paulo. Também há reforço no número de viaturas e de aeronaves. São 12 helicópteros Águia do Comando de Aviação da PM (CavPM) para o patrulhamento diário, monitoramento em tempo real em locais de eventos por meio do

Dronepol – em média 50 drones por dia. O Sistema Olho de Águia é utilizado no equipamento e nas aeronaves, transmitindo imagens ao Centro de Operações da PM (Copom) para que atitudes suspeitas sejam rapidamente identificadas.

Participam ainda da operação policiais militares do Choque, dos Policiamentos Rodoviário, Ambiental e de Trânsito e do Corpo de Bombeiros. O Canil da PM será utilizado para a detecção de drogas, por meio de cães farejadores.

Os plantões nas unidades policiais foram reforçados para garantir agilidade no atendimento ao público. Além disso, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) apoiará os trabalhos com a utilização do novo Sistema de Reconhecimento Facial. A ferramenta, inaugurada em janeiro, receberá imagens das câmeras e do sistema móvel da prefeitura da Capital e, por meio de seu banco de dados com mais de 40 mil registros de pessoas, identificará possíveis desaparecido ou procurados pela Justiça.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), por sua vez, trabalhará com uma média de 160 profissionais e manterá força tarefa, sobretudo, no litoral paulista, dando continuidade à Operação Verão.

Durante todo o período, o Centro Estadual de Gerenciamento do Carnaval Mais Seguro 2020, instalado no Centro de Operações Integradas (COI) da Capital, monitora as atividades. A Força-Tarefa será composta por todas as secretarias e órgãos públicos estaduais e da União.

FONTE: Informações | sbtinterior.com