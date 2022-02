COMEÇO DE SEMANA TRISTE: senhora morre em capotamento de carro entre Américo de Campos e Simonsen

Mais um grave acidente de trânsito registrado no início desta semana em Votuporanga e região. Por volta das 9h30, desta segunda-feira, dia 21, um capotamento de veículo tirou a vida de uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a senhora dirigia um veículo Saveiro – pela rodovia Miguel Jabur Elias – que liga Américo de Campos a rodovia Euclides da Cunha – distrito de Simonsen.

Por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica de Votuporanga, a motorista transitava sentido Américo ao distrito de Simonsen, quando no km 3 perdeu o controle da direção vindo a capotar o veículo. Imediatamente, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga chegaram ao local, mas a mulher teve morte instantânea.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.