Motorista morre e outro fica ferido após colisão frontal em vicinal de Borborema

Um motorista morreu e outro ficou ferido após dois carros baterem de frente em uma estrada vicinal de Borborema (SP) neste domingo (7).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, os dois motoristas chegaram a ser socorridos e levados para o Pronto-socorro da cidade, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com os bombeiros, ele ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. As causas do acidente serão investigadas. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do outro motorista.