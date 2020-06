Força Tática e ROCAM prendem “casal” e detém adolescente por tráfico de drogas em Votuporanga

G.S.C., de 20 anos e C.A.P.O., de 23 anos; além do adolescente C.E.B.V.S., de 16 anos, foram presos na zona sul da cidade e apresentados na DISE.

Nesta segunda-feira (8), policiais militares de Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento pela zona sul de Votuporanga/SP, quando localizaram um ponto de tráfico de drogas, sendo encontradas várias porções de maconha, apetrechos para manipulação do entorpecente, balança digital, bem como dinheiro oriundo da traficância.

De acordo com informações, a operação resultou na prisão de G.S.C., de 20 anos e C.A.P.O., de 23 anos e, do adolescente C.E.B.V.S., de 16 anos, que foram apresentados na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça; sendo o menor à disposição do Juizado da Infância e Juventude.