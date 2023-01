Ladrão furta rodas de carro em plena luz do dia em avenida

Um carro teve as quatro rodas furtadas nesta última segunda-feira, (30/01/2023), em plena luz do dia, em uma avenida de São José do Rio Preto (SP).

Câmeras de segurança de um prédio mostram que o bandido chega 12h40, em um Celta, e estaciona atrás de um Ford Ká. Simulando que seu carro está com falha mecânica, ele abre o capô e em seguida começa a retirar as rodas do outro veículo. A ação dura poucos minutos e ele foge em seguida, deixando o carro em cima de tijolos.

A dona do carro, Geisa Carla Azevedo, que procurou a Gazeta, trabalha em um auto escola na avenida Alfredo Teodoro de Oliveira e fala que todos os dias deixa o veículo estacionado do outro lado da via. Ela acredita que o criminoso já vinha observando seu carro.

“Na imagem é possível ver que ele olha do outro lado da rua, como se soubesse que a dona do carro trabalha ali. É muita ousadia de um bandido agir em plena luz do dia e em uma avenida de grande movimento”, fala.

O caso foi registrado como furto e será investigado pela polícia. As imagens das câmeras de monitoramento poderão ajudar a polícia a identificar o criminoso.