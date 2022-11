Mulher esfaqueia companheiro após levar socos na cabeça

Após ser agredida, mulher cravou uma faca nas costas do companheiro no Distrito Industrial neste domingo (13) em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, era por volta de 16h30, quando policiais militares foram acionados devido a um caso de esfaqueamento. Quando chegaram ao endereço, o homem, 41 anos, estava consciente. Ele contou que houve uma discussão e ofendeu a companheira.

Quando chegaram ao endereço, o homem, 41 anos, estava consciente. Ele contou que houve uma discussão e ofendeu a companheira. Já a mulher, também 41 anos, relatou que foi ofendida verbalmente e recebeu socos na cabeça desferidos pelo companheiro, sem, no entanto, marca aparente.