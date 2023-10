Motorista tenta fazer reparo em ambulância e morre esmagado

O motorista José Walmir Pinatti, de 53 anos, morreu neste domingo (29) depois de ser esmagado por uma ambulância da Secretaria de Saúde de Birigui (SP) durante um trabalho mecânico.

O acidente aconteceu na quinta-feira (26), no pátio das ambulâncias da secretaria. Ele estaria fazendo a manutenção em uma van, debaixo do veículo, quando o macaco hidráulico teria rodado, ocasionando a queda e consequentemente o esmagamento.

Pinatti estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Araçatuba, mas acabou não resistindo ao ferimento.

De acordo com a prefeitura, apesar de exercer a função de motorista de ambulância junto ao município de Birigui, na ocasião do acidente, “o servidor tentou realizar por iniciativa própria um reparo no respectivo veículo, considerando que possuía experiência como mecânico, todavia, o acidente acabou ocorrendo”.

A prefeitura disse, ainda, que já iniciou os procedimentos necessários para apurar todas as circunstâncias relacionadas ao respectivo acidente. “A Administração Municipal informa ainda que desde a ocorrência está prestando todo apoio necessário para a família”. SBT INTERIOR