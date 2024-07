Depois de cometer o abuso, o suspeito foi expulso de casa pela família da menina. Ele foi localizado e detido pela Polícia Militar em Potirendaba (SP). Ao ser questionado, disse aos policiais que não se lembrava de nada, depois mudou a versão e alegou que estava “endemoniado” no momento do crime. Na ocaisão, ele foi ouvido na delegacia de Cedral (SP), mas foi liberado. Na terça-feira, o delegado responsável pela investigação, Adriano Pitoscia pediu a prisão temporária do idoso à Justiça, que foi concedida. O suspeito foi encontrado e preso em uma chácara em Bady Bassitt.