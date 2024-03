Polícia prende suspeitos de matar mulher encontrada ferida em banheiro em Rio Preto

A Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) prendeu, com a cooperação de policiais militares da 4ª Companhia nesta sexta-feira (22/3), dois suspeitos de terem matado uma mulher de 59 anos dentro da casa dela, no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

A investigação começou logo após o registro de boletim de ocorrência de encontro de cadáver. A Delegacia de Homicídios, coordenada pelo delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, com informações do prenome de um suspeito e o apelido do outro; conseguiu se aprofundar na apuração do homicídio e descobriu indícios da participação dos suspeitos no assassinato da vítima.

Aparecida Gomes Quintilho foi encontrada morta, com o corpo em estado avançado de decomposição caído no banheiro, no último dia 20/3. Ela era dependente química e não dava notícias para a irmã há alguns dias.

“Ela foi morta com golpes de martelo na cabeça. Trabalhamos com a hipótese de a motivação estar relacionada a drogas”, disse o delegado Alceu Jr. ao sbtinterior.com.

Os investigados tem anotações criminais e ficarão presos temporariamente por 30 dias na carceragem da Deic. A prisão pode ser prorrogável caso a polícia necessite de mais elementos para encerrar o inquérito.

SBT Interior