Linha com cerol deixa mulher ferida em avenida de Votuporanga

Apesar do empenho da Polícia para conter o uso criminoso do produto altamente cortante, essas linhas são amplamente utilizadas para a soltura de pipas.

Apesar de inúmeras ações de apreensões pela Polícia Militar de linhas com cortante ou ‘linha chilena’ em Votuporanga/SP, a utilização desses produtos continuam colocando motociclistas e ciclistas em risco. Essas linhas são utilizadas para a soltura de pipas.

Há casos de acidentes graves em Votuporanga e na região. Quando essas linhas enroscam nos motociclistas provocam graves ferimentos. O caso mais recente em Votuporanga foi ontem (15). Uma mulher sofreu cortes perto do pescoço ao ser atingida por uma linha cortante ao passar pela Avenida Emílio Arroio Hernandes.

Ela postou um alerta em seu perfil no Facebook, alertando que havia pessoas soltando pipas com cerol no local.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br