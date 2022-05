Homem morre após acidente de trabalho em obra em Jales

Um homem de 45 anos morreu após sofrer um acidente de trabalho na última quarta-feira, 11 de maio, em uma obra na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Paulista em Jales.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 14h10. A suspeita é de que o homem teria caído de um andaime durante o trabalho na obra.

Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Conforme apurado pelo FocoNews, uma perícia foi solicitada no local para investigar o caso, que foi registrado como morte acidental na Central de Polícia Judiciária de Jales.

