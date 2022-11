Tite anuncia os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar; confira

Treinador divulgou a lista final para o Mundial nesta segunda-feira, 7, na sede da CBF no Rio de Janeiro

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 7, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. Os nomes foram divulgados nesta tarde, com transmissão ao vivo no Terra.

O Brasil está no Grupo G do Mundial. A partida de estreia é na quinta-feira, 24, às 16 horas, contra a Sérvia. Na segunda-feira, 28, a Seleção enfrenta a Suíça às 13 horas. A equipe de Tite fecha a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro às 16 horas.

Esta é a primeira vez que a Fifa permitiu que cada seleção leve 26 jogadores para o Mundial. Até a edição da Rússia em 2018, só 23 nomes podiam ser inscritos na principal competição do futebol.

Veja os jogadores convocados para a Copa:

Goleiros