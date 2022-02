PAULISTA A3: Votuporanguense e Barretos fazem duelo de invictos

Outros dois invictos também entram em campo fora de casa: União Suzano e EC São Bernardo.

Depois de cinco jogos movimentarem o sábado, a terceira rodada do Campeonato Paulista A3 será finalizada neste domingo com mais três jogos. Dos seis times em campo, quatro deles ainda não perderam.

Logo pela manhã, às 10h, o Votuporanguense recebe o Barretos na Arena Plínio Marim. Os dois times ainda não perderam e somam quatro pontos.

No mesmo horário, o União Suzano, também invicto com quatro pontos, visita a Matonense. O adversário ainda não venceu e aparece em 13º lugar.

Por fim, às 18h, o EC São Bernardo, outro com quatro pontos, visita o Bandeirante. O time de Birigui tem um ponto na 12ª posição.

REGULAMENTO

Os 16 times da primeira fase se enfrentam em turno único. Os oito melhores estarão classificados às quartas de final. Os dois últimos estarão rebaixados para a Segunda Divisão.

No mata-mata, em todas as etapas – quartas de final, semifinal e final -, o sistema de disputa será de jogos de ida e volta, em que o time de melhor campanha tem vantagem do empate no placar agregado. Os dois finalistas garantem acesso ao Paulista A2.

JOGOS: