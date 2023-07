Cerimônia nesta quarta, 12, encerra a 65ª edição dos Jogos Regionais

Finais do futsal e do vôlei feminino acontecem antes do encerramento

A 65ª edição dos Jogos Regionais termina nesta quarta-feira, 12. O evento, iniciado no dia 2 de julho, contou com a participação de mais de 5 mil pessoas para sua realização. Contando com 40 cidades da região, foram disputados jogos em 23 modalidades diferentes, e a competição, além de incentivar a prática do esporte, garante vaga nos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni” para os melhores de cada modalidade.

A cerimônia de encerramento será no Centro Regional de Eventos, na avenida José Munia, 5.650, bairro Nova Redentora, às 10h30. Mas antes tem disputas: a partir das 7h30, o local será palco das finais do futsal masculino, futsal feminino e vôlei feminino.

Entre as delegações, o destaque maior foi Rio Preto, que obteve vitórias expressivas em algumas categorias. Outras cidades que se destacaram foram Araçatuba, Catanduva, Mirassol, Votuporanga e Birigui. Segundo o último boletim divulgado, essas cidades são as seis primeiras colocadas, com Rio Preto, Araçatuba e Catanduva no pódio.

Na segunda e na terça, a pista do Eldorado recebeu as competições do atletismo. No primeiro dia, o campeão brasileiro de lançamento de martelo, Alencar Chagas, competiu por Rio Preto e foi o vencedor. Nesta terça, um dos destaques foi Vinicius Vilela, que venceu a prova dos 400 metros com barreira.

O secretário de Esportes e Lazer, Fábio Marcondes, avaliou positivamente os Jogos Regionais. “A cidade mostra que tem uma estrutura que comporta jogos como estamos fazendo hoje os Regionais, já se preparando para os Abertos, que é uma competição bem maior”, afirmou o secretário. Ele também ressaltou o saldo do evento para Rio Preto: “Saímos campeões em todos os sentidos, tanto dos Jogos Regionais quanto campeões com as estruturas e a organização”.

(Colaborou Arthur Riva – diarioweb.com.br)