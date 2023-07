Suspeito de incendiar ‘Bar do Coxa’ é preso pela Polícia

Um homem suspeito de incendiar um bar no início da madrugada deste sábado, dia 15, foi preso pela Polícia. Ele teria sido reconhecido pelo próprio proprietário do bar, conhecido como “Coxa”, integrante de uma torcida organizada em Fernandópolis.

A Polícia foi até a casa do suspeito e ele teria confessado o crime, sendo encaminhado ao Plantão da Polícia Judiciária para registro de boletim de ocorrência.

O RN apurou que o rapaz havia tido problemas com outros frequentadores do bar na noite de sexta-feira, dia 14, e teria voltando para colocar fogo no bar. Não há informações de sele ficará preso ou responderá em liberdade.

O FATO

Imagens de câmeras de segurança de residências mostram ou rapaz indo em direção do bar localizado no bairro Ana Luiza e depois é possível ver uma explosão, momento em que o mesmo rapaz deixa o local correndo.

O local é conhecido como “Bar do Coxa”, morador de Fernandópolis ligado a Torcida Sangue do Fernandópolis Futebol Clube.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que destruiu parcialmente o bar. O fogo teria consumido mesas e cadeiras de plásticos, freezers, além de chamuscar portas e parte da estrutura do prédio.