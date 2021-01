Casal se encontra para reatar relacionamento, mas homem acaba preso por agressão em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um autônomo de 36 anos foi preso por descumprir medida protetiva contra a sua companheira, uma mulher de 40 anos. O caso ocorreu no domingo, às 22h, no Jardim Dom Lafaiete Libanio.

Os policiais da Guarda Civil Municipal (GCM) compareceram até o local, encontraram o portão aberto, na garagem observaram que o casal estava com os ânimos exaltados. A mulher informou sobre a medida protetiva contra o homem e que naquela noite o chamou para conversar para reatar o relacionamento, mas ocorreu o inverso. Uma amiga da vítima informou que antes da chegada da GCM informou que houve agressão entre o casal.

A mulher informou que teve uma briga e que arremessou uma taça de vidro nele, momento em que o homem partiu para cima dela para pegar o aparelho celular e para se defender passou a arranhá-lo, em seguida recebeu um chute.

A testemunha disse que presenciou a briga, ela disse que estava na casa amiga ingerindo bebida alcoólica e que posteriormente a amiga disse ao homem que a levaria embora. O homem ficou irritado e passou a agredir a vítima puxando-a pelos cabelos e a jogando no chão para desferir vários socos. A testemunha disse ainda que a sua amiga sempre é agredida pelo companheiro, mas que a mesma esconde as agressões inventando acidentes domésticos. Ela acredita que a amiga não consegue sair do relacionamento por medo e que o marido prometeu matá-la.

Na delegacia, o homem negou as agressões físicas na vítima, porém confessou que desrespeitou a medida protetiva de urgência ao se aproximar da mulher, mas alegou ter sido convidado por ela. O médico legista compareceu à delegacia e realizou exames de constatação de lesão corporal no casal.

Diante dos fatos e em razão de descumprimento da medida protetiva Lei Maria da Penha foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. A prisão preventiva foi decretada fundamentada pela medida cautelar na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, já que, o agente poderá efetuar novas agressões contra a vítima.

Por Sue PETEK – Redação Jornal DHoje Interior.