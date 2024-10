Fisioterapeuta de 41 anos morre após colisão com caminhão na Washington Luís

Uma trágica colisão ocorreu na noite de quarta-feira (22) na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, quando um fisioterapeuta de 41 anos perdeu a vida após bater a motocicleta na traseira de um caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rodrigo Carneiro Fernandes estava dirigindo sentido Rio Preto a Mirassol quando o acidente ocorreu. Ele morreu no local do acidente.

O caminhoneiro, que também estava no mesmo sentido, realizou o teste do bafômetro e não apresentou sinais de consumo de álcool.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e a ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente e trabalha para esclarecer as causas da colisão fatal.