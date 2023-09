Idoso condenado por estupro em Fernandópolis é preso em Campinas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um idoso de 81 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável em Fernandópolis, foi preso no final da tarde desta terça-feira, dia 19 na cidade de Campinas/SP.

A prisão foi realizada por policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis com apoio de policiais da 11ª Distrito Policial.

O aposentado era procurado com mandado pela Justiça de Fernandópolis, por crime aqui cometido no ano de 2020 e vai cumprir a pena em regime fechado, com pena estipulada de 12 anos.