URGENTE: motorista morre em colisão entre caminhões SP-320 em Fernandópolis

Um motorista morreu em uma colisão entre dois caminhões na rodovia Euclides da Cunha, no sentido sul/norte, entre Meridiano e Fernandópolis. O fato foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira (23).

De acordo com informações colhidas no local, um caminhão, com placas de Monte Alto, acabou colidindo na traseira de uma carreta da empresa Coplan de Valentim Gentil, carregada com pedra. O motorista ficou preso nas ferragens por cerca de duas horas, sendo retirado por policiais do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis.

Os bombeiros tiveram que usar outro caminhão para puxar a traseira do outro, além de esvaziar os pneus para conseguir retirar a vítima que teve parada-cardio-respiratória. Os paramédicos do Samu tentaram todos os procedimentos de ressuscitação da vítima, mas ela acabou indo a óbito.

Parte da pista teve que ser interditada para que a vítima fosse retirada das ferragens, além dos procedimentos padrão para evitar uma explosão ou novos acidentes.

A Polícia Rodoviária e a Polícia Militar estão no local auxiliando na normalização do tráfego.

A Polícia Científica vai investigar as causas do acidente.