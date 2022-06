Mulher manda informação de blitz policial em grupo e acaba presa

Uma mulher de 25 anos foi presa após divulgar informações sobre uma blitz da Polícia Militar na cidade de Poços de Caldas (MG).

A blitz era realizada na Rua Goiânia, no bairro Jardim dos Estados, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, o fluxo de motocicletas que passava no local diminuiu e, pouco tempo depois, uma pessoa informou que alguém estava avisando sobre a blitz em grupos de aplicativo.

As informações sobre a blitz foram enviadas pelo mesmo número de telefone para dois grupos diferentes no mesmo aplicativo.

Com o telefone da suspeita, os policiais conseguiram chegar ao endereço da mulher, que foi detida e levada para uma delegacia de plantão da região.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher foi autuada em flagrante e encaminhada ao sistema prisional.

Relatar realizações de blitz em redes sociais é crime. Pessoas pegas cometendo o delito podem ser indiciadas com base no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre “atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública” e pode resultar em prisão de 1 a 5 anos. UOL