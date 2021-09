Um homem de 29 anos foi preso em Votuporanga após agredir o próprio pai e quebrar móveis e utensílios da casa, no bairro São João.

O indivíduo foi detido pela Polícia Militar de Votuporanga durante o atendimento de ocorrência de violência doméstica, cujos policiais em contato com a vítima, pai do agressor, foi constatado que ele apresentava lesões nos braços e estava bastante abatido após agressão do filho que estava embriagado e bastante alterado.

A vítima contou que o rapaz o derrubou no chão, além de ter destruído vários bens da residência e danificado uma porta de aço, sendo que ainda a vítima reclamou que as agressões são constantes e já não suporta mais.

Assim, foi dada voz de prisão ao agressor e conduzido até a Central de Flagrantes. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública e ficará à disposição da justiça.