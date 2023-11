Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga

Flagrante ocorreu na Rua Felício Marão; indivíduo de 35 anos era procurado por tráfico de drogas.

Um homem de 35 anos que constava como procurado pela Justiça foi capturado pela equipe de Força Tática no bairro Pozzobon, zona norte de Votuporanga/SP, no fim da tarde desta quarta-feira (8.nov).

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br durante patrulhamento de Força Tática pela Zona Norte de Votuporanga quando pela Rua Felício Marão, a equipe localizou e abordou M, de 35 anos de idade, procurado pela Justiça condenado por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a ocorrência, militares cientes que o indivíduo conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, estava com um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Diante disso, foi proferida voz de prisão ao indivíduo sendo conduzido até a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão tomou ciência, ratificando a prisão, permanecendo pela carceragem à disposição da Justiça.

