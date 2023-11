Adolescente assalta idoso, passa mal e morre após cair de moto

Um adolescente de 17 anos morreu após passar mal e cair de uma moto segundos depois de assaltar um idoso de 66 anos na Zona Norte de São Paulo, na última terça-feira (7).

Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso é investigado como roubo e morte suspeita.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o menor de idade e outro homem descem de uma moto e abordam o idoso na rua Antônio Palmieri, na Vila Medeiros, por volta das 9h56. Nas imagens, é possível ver que o adolescente estava na garupa.

Na sequência, o homem foge com a moto roubada da vítima e o adolescente retorna para a moto na qual já estava. Contudo, segundos após o crime, o menor tomba com o veículo para o lado direito e cai na via.

Ainda no vídeo é possível ver que o rapaz fica caído na rua e o comparsa não retorna.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o menor de idade chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ainda não se sabe o motivo da queda.

“O caso foi registrado como roubo, morte suspeita, ato infracional de roubo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou perícia”, informou a secretaria. G1