Gesto que faz a diferença: Rose Seba visita família de criança autista no bairro Boa Vista II

Nesta quinta-feira (9/11), a primeira-dama Rose Seba esteve na zona oeste, no bairro Boa Vista II, onde visitou a família do jovem Kaique, de 13 anos, diagnosticado com autismo e beneficiário dos projetos do Fundo Social de Solidariedade.

Durante a visita, Rose Seba teve a oportunidade de ouvir as experiências e desafios enfrentados pela sua mãe Ana Paula.

Rose ofereceu apoio significativo, reforçando o compromisso do Fundo Social em fornecer assistência onde mais é necessária.

“Estou imensamente feliz com o carinho e amor que recebi durante essa visita. Esses encontros renovam nossa determinação para continuar com nosso grande propósito de cuidar das pessoas”, destacou Rose Seba.

O governo Jorge Seba, reafirma seu compromisso com a população, buscando melhorar a vida daqueles que mais precisam.