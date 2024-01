“Foi uma surpresa do Vinícius para nós, nem havíamos conversado sobre um bolão da Mega anteriormente. Além de ser algo engraçado, não deixa de ser uma tentativa real de aposentar antes da hora”, pontua. A Mega da Virada 2023 deve pagar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história do concurso especial. Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. “Já pensou você ‘aposentar’ com tão pouca idade? Trabalhar com o que você ama é bom, mas ter um valor como esse na conta deixa qualquer um tranquilo”, revela uma das contempladas com o bilhete pelo chefe.

O chefe Vinícius também concorda com a visão dos colaboradores e não teme a “debandada” com a possível vitória coletiva. “Como o bolão é para todos, então não temo, aliás eu ficaria muito feliz se todo mundo ganhasse”, revela. “A gente trabalha com publicidade, que é justamente vender sonhos. Quer sonho maior que um bilhete que te permite alcançar os mais profundos desejos? A brincadeira está exatamente aí, instigar com a imaginação de todos”, complementa.