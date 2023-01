Criança picada por escorpião sai da intubação após quase uma semana

Após quase uma semana​, um menino de apenas 5 anos de idade saiu da intubação nesta terça-feira, (17/01/2023), depois de ter sido atacado por um escorpião amarelo, no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto (SP). A mãe do menino faz um alerta para outras mães, sobre ataques destes animais dentro de casa.

Segundo a mãe, Dandara Santiago, o menino estava deitado na cama, quando foi atacado, na quarta-feira (11/01). “Imediatamente nós levamos ele até a UPA Jaguaré. O socorro foi rápido, ele foi transferido para o HCM, onde recebeu soro antiescorpiônico, mas precisou ser entubado”, relata.

O filho de Dandara está estável, tomando medicação e saiu da entubação. Entretanto, ela faz um alerta e diz que esta não é a primeira vez que aparece escorpião dentro de sua casa.

“Fica um alerta para as mães que têm criança pequena em casa. Tomem muito cuidado, pois eu já encontrei escorpião várias vezes dentro de casa”, diz.

Rio Preto possui um número assustador de acidentes com escorpiões. Só no ano passado a cidade registrou 1.239 ataques, sendo que deste total, 59 vítimas são crianças menores de 1 ano e também de 1 a 4 anos.

