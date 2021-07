Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com Senac ofertará curso de costura

Aulas serão realizadas pela equipe docente do Senac nas dependências do CTMO

O Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), órgão anexo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, ministrará, em parceria com Senac Votuporanga, o curso “Costureiro”, de 02 de agosto a 09 de novembro e com 20 vagas.

A capacitação, que faz parte do Programa “Senac Gratuidade”, destinada a pessoas com renda percápita de até dois salários mínimos e idade a partir de 16 anos cursando o Ensino Fundamental, será realizada no CTMO. As inscrições prévias devem ser realizadas através de contato telefônico com o Senac Votuporanga, nos dias 27 e 28 de julho, das 13h30 às 17h30. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de escolaridade.

Mais informações entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1489 ou com o Senac Votuporanga (17) 3426-6727.