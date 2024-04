No dia 31 de março, por volta das 11h40, Leonardo Soares dos Santos, um jovem de 18 anos, residente em Ribeirão Preto, desapareceu no Loteamento Isla Cancun, próximo a São João do Marinheiro. Sua família já registrou um boletim de ocorrência e está desesperadamente buscando por informações que possam levar ao seu paradeiro.