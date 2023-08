Desfavelamento em Votuporanga: obra avança para etapa de asfalto

Nesta semana, a empresa responsável pela obra iniciou a aplicação de massa asfáltica no Conjunto Habitacional “Thui Seba”

Nesta semana, a empresa responsável pela obra iniciou a aplicação de massa asfáltica no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, que abrigará 185 famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.

A obra de desfavelamento na Região Sul da cidade é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo e uma importante meta de governo do prefeito Jorge Seba. “Nesta fase de infraestrutura a empresa contratada pelo Estado segue para reta final, com 80% dos trabalhos já executados. Após essa etapa do asfalto, haverá a instalação dos postes da rede de distribuição de energia elétrica”, disse o prefeito Jorge Seba, lembrando que já foram executadas a rede de água, esgoto e drenagem.

O Conjunto Habitacional “Thui Seba” ocupa uma área de 77 mil m² com localização privilegiada, próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, além de rede de água e esgoto.

Licitação para construção das casas será nesta sexta-feira

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) abrirá, nesta sexta-feira (18/8), a licitação para contratar empresa responsável para construir as 185 casas no Conjunto Habitacional “Thui Seba”.

As construtoras interessadas em concorrer ao pleito devem entregar suas propostas até às 10h, na sede da CDHU, localizada na Rua Boa Vista, 175, edifício Cidade II, no centro histórico de São Paulo.