Sicredi inaugura segunda agência em Votuporanga

Com foco na expansão e proximidade com a população local, Sicredi Planalto das Águas PR/SP inaugura agência moderna e acolhedora no Bairro Pozzobon

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com 8 milhões de associados e presença nacional, está levando os benefícios do cooperativismo de crédito para todas as regiões. Com isso em mente, a Sicredi Planalto das Águas PR/SP, uma das 105 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou, no dia 05 de julho, a agência no bairro Pozzobon em Votuporanga/SP.

Localizada na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 2575, no bairro Pozzobon, a agência possui 420m² e conta com 10 terminais de atendimento, 2 terminais de autoatendimento inteligentes, espaço coworking, sala de reuniões, além de um espaço acolhedor e aconchegante para receber o associado para aquele cafezinho do Sicredi.

O Presidente da Cooperativa, Fabio Peterlini, reforça, “com muita alegria inauguramos nesta manhã mais uma agência em Votuporanga. A missão do Sicredi é ser um sistema cooperativo que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. Com isso, criamos laços de confiança que nos permite crescer e expandir o catavento na região Noroeste Paulista, agora com 12 agências sob responsabilidade da nossa cooperativa Planalto das Águas PR/SP.”

A agência de Pozzobon conta com 08 colaboradores: Gerente de Agência, Gerente de Atendimento e Operações, 2 Gerentes de Negócios Pessoa Jurídica, 2 Gerente de Negócios Pessoa Física e 2 Assistentes de Negócios.

O Diretor Executivo Valmir Dzivielevski complementa, “a agência Pozzobon representa um marco muito importante na trajetória da cooperativa, que segue firme no propósito de promover o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde estamos inseridos. O Sicredi será do tamanho que a comunidade quiser, estamos aqui para entender e atender os associados, contem com o Sicredi.”

A Gerente da Agência, Renata Raphael Gaijutis, acrescenta, “é uma grande conquista para nós inaugurarmos mais uma agência em Votuporanga. Ela representa não apenas um espaço físico, mas sim um local de encontro para realização de sonhos e de oportunidades de crescimento para todos. Que possamos continuar trabalhando juntos, em união e cooperação, para fortalecer ainda mais o relacionamento com a nossa comunidade e para promover o desenvolvimento sustentável em nossa região. Convido a todos para conhecer nosso espaço e tomar um café conosco”.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de lideranças da cooperativa, Fabio Peterlini, Presidente, Valmir Dzivielevski, Diretor Executivo, Eric Ranullfo Martins, Diretor de Negócios, Paulo Diego Breancini, Diretor de Operações, Edemar Ferreira Portes Junior, Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios, e, representantes locais, Carlão Pignatari, Deputado Estadual, Jorge Seba, Prefeito Votuporanga, Vice-prefeito, Cabo Valter e, por último, o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Daniel David, os vereadores Emerson Pereira, Jura Silva e Serginho da Farmácia – que intermediou a instalação da agência naquele setor da cidade.

O horário de atendimento ao público da agência é de segunda-feira a sexta-feira das 10h às 15h.