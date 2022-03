Live do Conselho da Mulher nesta terça vai discutir sobre violência contra a mulher, direitos conquistados e saúde emocional

Evento será transmitido pela TV Unifev e redes sociais da Prefeitura de Votuporanga

Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher promoverá, nesta terça-feira (8/3), às 18h, uma live que será transmitida pela TV Unifev e redes sociais da Prefeitura de Votuporanga que abordará diversos temas atuais com profissionais das respectivas áreas.

“Violência contra a mulher e a tendência da culpabilização pela Sociedade” é o tema de uma das palestras que será proferida pela advogada, Camila Marques Faceto. A jornalista e coach pessoal, Nayara Canato, falará sobre “Saúde Emocional em tempos de Pandemia”.

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques, vai abordar o tema “Mulher PCD superando limites” e o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, vai falar sobre “Os Direitos Humanos das Mulheres”.

CMDM

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi criado em 2010. Entre suas atribuições está a discussão sobre a preservação dos direitos da Mulher, buscando sempre a melhoria de políticas públicas e a proposição de outras que ainda sejam necessárias. Entre as atribuições das conselheiras estão: participar na elaboração de critérios e parâmetros para o estabelecimento e implementação de metas; apresentar sugestões para a elaboração do planejamento plurianual do governo municipal; manter canais permanentes de diálogo e intersetorialização com os movimentos de mulheres em suas várias expressões e prestar assessoria ao Poder Executivo, emitindo pareceres, acompanhando a elaboração e a execução de programas de governo.