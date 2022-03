Município de Pontes Gestal comemora aniversário de 57 anos com arrecadação de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga

O município comemora 57 anos com festa de peão com entrada de mantimentos não-perecíveis para a Santa Casa

Pontes Gestal vai comemorar 57 anos no dia 10 de abril, com arrecadação de alimentos não- perecíveis para a Santa Casa de Votuporanga.

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Pontes Gestal realizam a 27ª Festa de Peão de Boiadeiro, do dia 6 a 10 de abril. A entrada é um quilo de mantimento para o Hospital, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na programação, o cantor Anderson Freire abre o evento no dia 6. No dia 7 de abril, tem rodeio. Dia 8, a dupla sertaneja Edson e Hudson agitam o público com os sucessos. Já no sábado, dia 9, os sertanejos Rio Negro e Solimões são a atração principal. E encerrando a festa no aniversário do município, o artista Eduardo Costa faz show no domingo, dia 10.

A iniciativa em colaborar com a Instituição votuporanguense surgiu do prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino e da secretária municipal de Promoção Humana e Ação Social, Tatiane Romano Salgado Carolino.

O prefeito Cristiano disse que “Depois de dois anos de pandemia, estamos retomando os eventos com toda responsabilidade e cuidados necessários. E para marcar nosso aniversário, nada melhor do que ajudar a Santa Casa de Votuporanga que é nossa referência”.

O prefeito de Pontes Gestal falou o quanto a população da cidade é solidária. E completou “A população é muito generosa e dedicada em colaborar com a Santa Casa. Prova disso são arrastões e queimas do alho que já promovemos, como forma de agradecer pelos atendimentos”.

Já Tatiane convidou a todos para colaborar e comemorar o aniversário da cidade. E afirmou “São várias noites de festa e, em todas, com a entrada de alimentos. A nossa expectativa é a melhor possível e contamos, mais uma vez, com todos para alcançarmos excelentes resultados. Se cada um destinar um pouco, não temos dúvidas de que poderemos ajudar muitos pacientes”.

Ela destacou que a Santa Casa é uma instituição filantrópica e que merece colaboração. “Já fomos atendidos lá ou temos familiares que precisaram da assistência médica. É o nosso momento de agradecer de forma prática e significativa”, ressaltou.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a iniciativa. “Ficamos honrados de fazer parte da comemoração de 57 anos de Pontes Gestal, um município parceiro e sempre disposto a contribuir com nossa causa. Desejamos muita saúde a todos e, desde já, agradecemos em nome de milhares de pacientes. Somos uma entidade que assiste SUS e cada recurso é importante para custear esses atendimentos e nossa estrutura, com tecnologia, qualidade e humanização”, disse.

