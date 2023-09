Associação Antialcoolica de Votuporanga promove palestra sobre prevenção ao suicídio

Rafael Gianotti será o palestrante da noite

A Associação Antialcoolica de Votuporanga convida toda a população da cidade e região para a palestra “Setembro Amarelo: Se precisar, peça ajuda”, que será ministrada pelo psicólogo Rafael Gianotti, nesta sexta-feira, a partir das 20h30, na sede da entidade, localizada na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, 1999, ao lado do Antigo Tiro de Guerra.

A palestra abordará os principais fatores de risco para o suicídio, bem como as formas de prevenção e tratamento. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de buscar ajuda profissional quando estiver passando por momentos difíceis.

A Associação Antialcoolica também está de portas abertas a toda a população todas as terças e sextas-feiras, das 20h às 22h, com reuniões onde o objetivo maior é ajudar as pessoas que estão lutando contra o alcoolismo e outras dependências químicas.

Informações

Palestra “Setembro Amarelo: Se precisar, peça ajuda”

Data: 22 de setembro de 2023

Horário: 20h30

Local: Associação Antialcoolica de Votuporanga

Endereço: rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, 1999, ao lado do Antigo Tiro de Guerra

Entrada gratuita

Contato

Associação Antialcoolica de Votuporanga

(17) 34210205

Associação Antialcoolica de Votuporanga promove ações de conscientização sobre prevenção ao suicídio

Além da palestra, a Associação Antialcoolica de Votuporanga também está promovendo outras ações de conscientização sobre prevenção ao suicídio durante o mês de setembro.

Na sede da entidade, está sendo realizada uma exposição com cartazes e materiais informativos sobre o tema. Também estão sendo realizados encontros com grupos de jovens e adolescentes para falar sobre a importância da saúde mental e sobre como identificar os sinais de alerta para o suicídio.

A Associação Antialcoolica de Votuporanga acredita que a conscientização é a melhor forma de prevenir o suicídio. Por isso, convida toda a população a participar das ações da campanha Setembro Amarelo. votumais

