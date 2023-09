DETRAN-SP faz 35 operações nesta semana

Direção Segura Integrada (ODSI) em várias cidades do Estado até o final de semana

O Detran-SP realiza até o próximo final de semana 35 Operações Direção Segura Integrada (ODSI) em todo o Estado, de fiscalização da alcoolemia, durante a Semana Nacional de Trânsito. A intensificação das ações acontece desde a última sexta-feira, 15, quando a autarquia lançou sua campanha educativa em função da data. A Polícia Militar, parceira do Detran-SP nas autuações, também promoverá cerca de 90 ações, de fiscalização ou de caráter educativo, para coibir a perigosa mistura entre álcool e direção.

As ODSI do Detran-SP, que contam com o apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, são promovidas incessantemente, com o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica. O alerta em relação aos altos riscos da alcoolemia no trânsito está no topo da lista de preocupações da autarquia quanto à conscientização permanente dos motoristas.

A participação da sociedade na estruturação de um ambiente cidadão no trânsito, a partir da conscientização, é também a tônica da campanha “A vida está sempre em trânsito. No trânsito, escolha a vida”, criada pela agência Babel para o Detran-SP, com foco na Semana Nacional de Trânsito. As peças, veiculadas em emissoras de televisão e rádio e na internet, além de exibidas em relógios de rua, partem da premissa de que, em momentos diferentes, todos podem assumir papéis diversos no trânsito, de motoristas, condutores, passageiros ou pedestres. Então, a lei é priorizar o respeito à vida.

A Polícia Militar, parceira do Detran-SP na fiscalização da alcoolemia no trânsito, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito, promoverá 85 blitze e mais 10 operações educativas (sem caráter punitivo) na capital paulista ao longo da Semana Nacional de Trânsito. Além disso, o CPTran receberá, na sede do Comando, mais de dois mil estudantes de 4 a 9 anos e 120 professores da rede pública de ensino. As crianças serão convidadas a desenvolverem atividades lúdicas, voltadas para a educação no trânsito. O objetivo é torná-las agentes disseminadores de comportamentos seguros, contribuindo, assim, para a formação de futuros condutores conscientes.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Nos casos de embriaguez ao volante, quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, há configuração de crime de trânsito: quando condenado, o motorista, além das multas e suspensão da CNH, cumpre de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Resultados das ações Detran-SP na Semana

Em todo o Estado, no final de semana passado – o primeiro da Semana Nacional de Trânsito – já foram promovidas dez blitze nos municípios de Andradina, Bauru, São José do Rio Preto, Boituva, Pirassununga, São Bernardo do Campo, Aparecida, Barueri, Sertãozinho e São Paulo. No total, nos dias 15 e 16 de setembro, 10.975 veículos foram abordados, dos quais 227 foram autuados por alcoolemia, sendo 202 que se recusaram a fazer o teste do bafômetro, 21 foram multados por dirigirem sob influência de álcool (índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido) e quatro foram autuados por crime de trânsito por embriaguez.

Destaque para a operação em Sertãozinho, a maior ODSI em 2023 até aqui, realizada no sábado, 16 de setembro. Foram 4.024 motoristas fiscalizados, dos quais 78 autuados por alcoolemia, sendo 67 recusas ao teste do bafômetro, nove infrações por direção sob influência de álcool e dois crimes de trânsito por embriaguez.

Ao longo desta semana, serão promovidas outras sete ODSI especiais na capital paulista, em parceria com a Polícia Militar – além da ação da última sexta-feira. Nas quatro primeiras ações, realizadas na sexta (15), na segunda (18), na terça (19) e na quarta (20), foram abordados 1.882motoristas nas avenidas Francisco Morato, Faria Lima, Cupecê, Washington Luís, Joaquina Ramalho, Pedroso de Moraes e Dr. Arnaldo. Houve o registro de 87 recusas ao teste do bafômetro e quatro infrações por direção sob influência de álcool.

Para o próximo final de semana – o último da Sema Nacional de Trânsito estendida – estão previstas mais 18 blitze, pelo menos uma em cada região de superintendência do Detran-SP no Estado.