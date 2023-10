Carro é arrastado por carreta na Euclides da Cunha em Fernandópolis

Em um incidente registrado na manhã de segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, onde um veículo da marca Ford/Fusion, de cor preta e com placas de Santa Fé do Sul, foi brutalmente arrastado por mais de 100 metros em um trecho da rodovia Euclides da Cunha, que liga Estrela d Oeste a Fernandópolis. O veículo estava sendo conduzido por uma mulher de 58 anos que seguia sentido Estrela d Oeste/Fernandópolis, acompanhada por mais três passageiros, todos com destino a Fernandópolis para uma consulta médica.

O acidente ocorreu no quilômetro 554, no sentido norte da rodovia, quando o veículo estava entre duas carretas. A motorista do Ford Fusion tentou fazer uma ultrapassagem de uma das carretas, mas, em um momento de desespero, perdeu o controle da direção. Uma das carretas colidiu com o veículo, arrastando-o por cerca de 100 metros ao longo da rodovia.

O incidente só não se tornou uma tragédia graças à atuação profissional do motorista da carreta, que manteve a calma, evitando um desfecho ainda pior.

Apesar dos danos materiais substanciais ao veículo, um imenso alívio prevaleceu, uma vez que todos os ocupantes do carro – a família de quatro pessoas – saíram do incidente sem nenhum arranhão. Graças à rápida resposta das autoridades, a Polícia Rodoviária e uma viatura da Secretaria de Trânsito de Fernandópolis estiveram no local para sinalização e elaboração de um boletim de ocorrência. RN