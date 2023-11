Controlador alertou avião sobre pista errada e rota foi corrigida. Aeronave tinha 110 passageiros e pousou em total segurança em São José do Rio Preto (SP), disse a Latam

A aeronave, um Airbus A320, fazia o voo LA4640, entre o aeroporto de Guarulhos e São José do Rio Preto (SP). A bordo havia 110 passageiros. “A gente está com uma divergência no GPS e vai prosseguir visual para pouso na 25”, disse o piloto ao controlador de tráfego aéreo em áudio obtido pelo g1. “25” é a referência à pista do aeroporto de Rio Preto. A de Catanduva tem outra numeração: “06/24”.