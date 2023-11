Doação Solidária: alunos do Cemei “Elza Maria de Souza Fava” contribuem para as ações de fim de ano do Fundo Social de Solidariedade

Nesta terça-feira, 14 de novembro, a primeira-dama Rose Seba recebeu uma significativa doação dos alunos do Cemei “Elza Maria de Souza Fava” na zona norte. Mais de 450 litros de leite foram arrecadados durante o festival “Divertida Mente”, promovido pelos alunos em benefício das ações de fim de ano realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento contou com a participação ativa dos pais, professores e populares. Rose Seba expressou seu reconhecimento, afirmando: “Quero parabenizar a mãe da pequena Lívia Maciel Vidal, a professora Cristiane Aparecida, que representou os alunos da unidade, a diretora Bruna Maira Mansour, a coordenadora Áurea Maria dos Santos, o secretário de Educação Marcelo Batista e todos os pais e mães por esse gesto de solidariedade.” O prefeito Jorge Seba também esteve presente no evento de entrega e compartilhou sua satisfação: “Fiquei muito feliz com essa doação. Rose e eu agradecemos a todos os alunos por esse gesto de solidariedade.” Esta ação solidária demonstra o comprometimento da população em contribuir para causas sociais e fortalece o espírito de solidariedade em Votuporanga.