COMOÇÃO: família votuporanguense morta em trágico acidente em rodovia é sepultada

Foi sepultada na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores de Votuporanga, a família que perdeu a vida de forma trágica em um acidente em rodovia no Mato Grosso do Sul.

Os corpos do casal Ailton Lemes de Oliveira, 67 anos de idade, Darci Neves de Oliveira, 71 anos e o filho Wellington Neves de Oliveira, 41 anos, foram sepultados às 14 horas, desta quinta-feira, sob forte comoção. Pai, mãe e filho morreram em um acidente ocorrido na tarde da última terça-feira, envolvendo o carro de passeio da família e uma caminhonete na BR-262, região de Ribas do Rio Pardo, município que fica localizado a 97 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O ACIDENTE:

A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por um motorista de 37 anos, que seguia no sentido Água Clara a Ribas do Rio Pardo e um Renault Kwid, onde estava a família e transitava no sentido contrário.

Segundo o registro policial, marcas na pista apontam que a caminhonete avançou na pista contrária, possivelmente em uma ultrapassagem, momento em que colidiu frontalmente contra o Renault Kwid.

O local onde ocorreu o acidente possui faixa contínua e é proibida a ultrapassagem no trecho. Após a batida, os dois veículos foram parar fora da pista. Todas as três pessoas da mesma família morreram no local.

Wellington que dirigia o veículo e Ailton que estava no banco do passageiro ao lado, morreram presos nas ferragens. E, mesmo com o cinto de segurança, Darcy que estava no banco de trás, foi arremessada para fora do veículo, devido à violência da colisão. Os três ocupantes do carro de passeio faziam o uso do cinto de segurança.

O condutor da caminhonete foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e posteriormente encaminhado a Campo Grande, para exames complementares. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na delegacia da cidade.