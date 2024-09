Calor extremo volta e país pode registrar temperatura recorde

O calor deve retornar com força em todo o país a partir deste sábado (7). A onda de calor que atinge o Brasil deve se intensificar na próxima semana, e várias capitais podem bater novos recordes de temperatura.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos 18 capitais devem registrar máximas acima dos 30°C neste fim de semana.

A região Centro-Oeste registrará as temperaturas mais altas. A previsão é que Cuiabá supere os 40°C e Campo Grande alcance 38°C no domingo (8), segundo a Climatempo.

Regiões como o norte de São Paulo, o centro-oeste de Minas Gerais, o sul de Goiânia, parte central do Mato Grosso, leste de Rondônia, sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará terão temperaturas 5ºC acima da média por mais de 5 dias.