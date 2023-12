NOTÍCIA URGENTE: votuporanguense está desaparecida após sair de agência bancária no Pozzobon

NOTÍCIA URGENTE: A reportagem do www.votunews.com.br foi procurada pela família da votuporanguense Thais Aparecida Pimenta do Nascimento, de 32 anos de idade, que está desaparecida desde o último dia 29, após sacar o seu dinheiro do programa Bolsa Família da agência da Caixa Econômica Federal do bairro Pozzobon – zona norte da cidade.

Conforme informações da família, Thais é natural de Votuporanga, mas reside na vizinha cidade de Álvares Florence e veio a para cá para ir até a Caixa do bairro Pozzobon, quando por motivos ainda desconhecidos desapareceu, não dando mais informações sobre o seu paradeiro aos familiares. Segundo a sua irmã, Laís, Thaís é mãe de três crianças pequenas e foi orientada pelo Conselho Tutelar a registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento.

Quando ela desapareceu no dia 29, por volta das 10 horas, Thaís vestia uma blusa verde limão (a mesma da foto), calça jeans e carregava duas mochilas. A família disse ainda que ao sair de casa, Thaís estava um pouco transtornada e falava palavras desconexas.

A família está desesperada pelo sumiço da moça e pede encarecidamente a população de Votuporanga e região que, qualquer informação ligue urgente nos telefones: 17-996020847 – Larissa 17 991180428 Márcia.

REPORTAGEM/CRÉDITO: www.votunews.com.br