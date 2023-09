Polícia Ambiental realiza operação alusiva ao Dia da Árvore

As ações contaram com atividades de educação ambiental e policiamento ostensivo buscando coibir desmatamentos, além do transporte e comércio irregular de madeira nativa.

A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo desencadeou nesta quinta-feira, uma operação alusiva ao “Dia da Árvore” que conta com diversas ações realizadas em Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

Neste 21 de setembro é celebrado o Dia da Árvore no Brasil, a data antecede o início da primavera no Hemisfério Sul, visa promover a preservação das florestas e incentivar a proteção do meio ambiente.

Para tanto, a corporação realizou atividades de educação em parceria com outros órgãos dos municípios como por exemplo: Secretaria do Meio Ambiente, SABESP e Saev Ambiental, alcançando cerca de 180 alunos de escolas municipais de diversas faixas etárias. Também foram realizados plantios de aproximadamente 500 mudas de árvores nativas.

Conforme o Diário de Votuporanga, a Operação contou também com policiamento ostensivo e preventivo, sendo flagradas diversas irregularidades como: desmatamento em fragmento florestal nativo; depósito e a venda de madeira nativa sem licença válida e em desacordo com a licença obtida; intervenções em áreas de preservação permanente; posse irregular de arma de fogo e incêndios florestais.

A operação prossegue até o próximo sábado (23).