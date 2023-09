PERDA: falece a senhora Maria Aparecida Alves, aos 70 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO:

É com pesar que o Votunews comunica o falecimento da senhora Maria Aparecida Alves, aos 70 anos de idade. Antiga moradora de Cardoso, o velório acontece a partir da madrugada desta sexta-feira, no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorrerá às 10 horas, no Cemitério Municipal de Cardoso-SP (com informações de Rádio Povão).

votunews