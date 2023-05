Filho de companheira furta R$ 16 mil de idoso e é condenado

Um ex-presidiário foi condenado pela Justiça de Votuporanga a mais de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo furto de R$16 mil da conta do idoso, ex-companheiro da mãe dele, em 2021.

Segundo o processo, o rapaz efetuou vários saques da conta bancária do idoso. A vítima, de 84 anos, descobriu o desfalque na conta e o caso foi parar na polícia. Durante as investigações, as imagens de segurança do banco mostraram o réu e a mãe nos caixas. A mulher negou participação no crime e acabou inocentada.

Já o homem confessou à justiça o crime, alegando ser viciado, ter filho pequeno e precisar de dinheiro. votuporanga tudo