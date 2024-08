⚽⚽ A vitória é a única coisa que interessa ao time sub-17 da Votuporanguense na última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. A equipe enfrenta o Comercial do Tietê neste sábado (10), às 11h, no Estádio José Ferreira Alves, casa do adversário.

No último sábado, a Alvinegra empatou em 1 a 1 com o Corinthians na Arena Plínio Marin, com Izaque anotando o gol da Pantera.

O time sub-17 do CAV é formado por meio de uma parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto. Na classificação do Grupo 22, o Corinthians lidera com 10 pontos, seguido pelo Comercial do Tietê, que também possui 10 pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate. O Cavinho ocupa a terceira posição com 8 pontos, enquanto o XV de Piracicaba está na lanterna, sem pontos.

Apenas duas equipes se classificam para a próxima fase, e como o Timão já está garantido, apenas um entre CAV e Comercial avançará. O treinador do Cavinho, Lindomar Ferreira da Silva, conhecido como Rila, já havia antecipado que o jogo contra o Corinthians seria desafiador. “Sabíamos que, mesmo fora de casa, eles são muito fortes e iriam propor o jogo, mas conseguimos competir com garra e vontade, e graças a Deus, conseguimos o empate, que nos mantém vivos para a última rodada”, disse Rila à reportagem da rádio Cidade FM 94,7.

Para o técnico, o empate foi um resultado justo, considerando que ambas as equipes tiveram oportunidades de marcar. “Pelo empenho e dedicação, acabou sendo justo”, acrescentou.

Rila também expressou sua gratidão à torcida do CAV, que compareceu em bom número, assim como os membros da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense), que apoiaram a equipe. “Só gratidão à torcida, e vamos em busca dos três pontos no sábado”, concluiu.